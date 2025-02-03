Латвійці стали частіше їздити в Росію попри попередження спецслужб

Незважаючи на регулярні заклики латвійської влади до жителів не їздити в Росію, кількість поїздок до країни-агресора торік зросла майже вдвічі порівняно з попереднім роком.

Про це йдеться в річному звіті Служби державної безпеки Латвії (СДБ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Служба підкреслює, що однією з пріоритетних цілей вербування російських спецслужб, як і раніше, є особи, які мають доступ до інформації, що охороняється.

СДБ констатувала, що деякі посадові особи латвійських державних установ і самоврядувань, як і раніше, недооцінюють високі ризики контактів з іноземцями, особливо під час перебування в Росії або союзних їй країнах.

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Жителі Латвії, які відвідують Росію, є для російських спецслужб зручними об'єктами для вербування, зазначають у СДБ. Незважаючи на неодноразові заклики СДБ і Міністерства закордонних справ не їздити в Росію, торік у середньому майже 2000 жителів Латвії щомісяця виїжджали в Росію.

Для порівняння, у 2023 році в Росію щомісяця виїжджали в середньому 1000 жителів Латвії.

Збільшення кількості тих, хто відвідує Росію, багато в чому пов'язане із затягуванням війни в Україні. Жителі Латвії, у яких є родичі, майно або інші справи в Росії, більше не могли або не хотіли відкладати свої поїздки в Росію, йдеться в доповіді.

Крім того, виникає відчуття звикання до війни в Україні та втрата пильності щодо ризиків, які виходять від Росії.

Минулого року російські спецслужби найчастіше прямо чи опосередковано вербували для здійснення шкідливої діяльності громадян Латвії, зацікавлених у легкій наживі, – безробітних молодих людей, студентів, осіб із кримінальним минулим, малозабезпечених осіб із прокремлівською орієнтацією.

Такі люди, як правило, не проходили спеціальної підготовки, оскільки від них очікувалося виконання завдань невисокої складності.

У доповіді СДБ також аналізується діяльність білоруських спецслужб. Минулого року ці служби продовжували працювати проти Латвії в основному зі своєї території.

Регулярні поїздки латвійських підданих у цю країну, незважаючи на попередження СДБ і Міністерства закордонних справ, надали білоруським спецслужбам широке коло осіб для збору розвідданих і вербування. Минулого року латвійська влада щомісяця фіксувала в середньому близько 5 000 випадків поїздок жителів Латвії до Білорусі. Кількість поїздок збільшилася завдяки запровадженню в Білорусі безвізового режиму.

Минулого року кількох громадян Латвії було затримано в Білорусі. Білоруські правоохоронні органи звинуватили затриманих у різних кримінальних злочинах і скористалися можливістю детально розпитати їх про події в Латвії.

Деякі із затриманих, в обмін на зняття звинувачень, брали участь у білоруській пропагандистській діяльності, тобто давали інтерв'ю, що вихваляли Білорусь і принижували Латвію, на телеканалах, контрольованих режимом Лукашенка.

Білоруські спецслужби торік продовжували взаємодіяти з російськими спецслужбами, а також отримували інформацію для задоволення потреб російської розвідки, зазначили в СДБ.

Як повідомлялося, МЗС Латвії збирається запровадити обмеження візових заяв на прийом і в'їзд до Латвії для громадян Росії та Білорусі.

Раніше у Латвії парламентська фракція "Нової Єдності" подала на розгляд до Сейму законопроєкт, що обмежує угоди, які загрожують національній безпеці; це передбачає заборону на придбання нерухомості громадянам Росії та Білорусі.

Також у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.