МЗС Латвії планує обмежити прийом заяв на візу для громадян Росії та Білорусі

МЗС Латвії збирається запровадити обмеження візових заяв на прийом і в'їзд до Латвії для громадян Росії та Білорусі.

Про це йдеться в анотації до проєкту правового акта, підготовленого Міністерством закордонних справ Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В анотації до проєкту пояснюється, що "з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке також підтримує білоруський режим, розвідувальні та гібридні загрози в регіоні значно зросли.

Щоб запобігти в'їзду до Латвії іноземців або інших осіб ризику, пов'язаних зі службами розвідки і безпеки Росії, з лютого 2022 року в Латвії не тільки посилено міграційний контроль і проведення різних перевірок, а й запроваджено інші заходи, які обмежують в'їзд до країни".

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Постанови Кабміну, ухвалені три роки тому, запроваджували обмеження на в'їзд для громадян Росії, а також передбачали, що громадяни РФ і РБ, яким видають візу або посвідку на проживання, мають пройти додаткову перевірку, щоб оцінити, чи не є їхній в'їзд загрозою національній безпеці або громадському порядку.

Розпорядження Кабміну про додаткові перевірки для громадян РФ і РБ закінчується 5 березня 2025 року.

"Надалі, з метою запобігання загрозам громадському порядку, міжнародним відносинам і внутрішній безпеці Латвії, які пов'язані з діями проти національної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, державної влади або демократичного устрою ЛР", у проєкті правового акту планують уточнити обмеження, пов'язані з прийомом заяв на отримання візи та перетином зовнішнього кордону Латвії.

Передбачається, що правовим актом буде визначено не тільки ті категорії громадян Росії, які матимуть можливість перетнути зовнішній кордон Латвії, а й ті категорії росіян, заяви на візу яких може бути подано до дипломатичних і консульських представництв Латвії за кордоном.

Громадянам РФ, які не відповідають вимогам правового акта, буде відмовлено в перетині зовнішнього кордону Латвії, а також не прийматимуться заяви на отримання візи.

Також з метою забезпечення безпеки жителів Латвії та з урахуванням потенційних ризиків і загроз безпеці планується визначити порядок приймання заяв на отримання віз громадян Білорусі.

Проєкт нормативно-правового акта не передбачає обмежень на в'їзд громадян Білорусі до Латвії, оскільки це суперечило б позиції Євросоюзу з питання мобільності білоруських громадян (цю позицію підтримує і білоруська опозиція).

Регламент може набути чинності до 31 грудня 2026 року.

Раніше у Латвії парламентська фракція "Нової Єдності" подала на розгляд до Сейму законопроєкт, що обмежує угоди, які загрожують національній безпеці; це передбачає заборону на придбання нерухомості громадянам Росії та Білорусі.

Також у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.