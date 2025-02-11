Біля Гамбурга потяг наїхав на вантажівку, є поранені

На залізничному переїзді неподалік німецького Гамбурга удень у вівторок, 11 лютого, зіткнулися потяг Deutsche Bahn і ваговоз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За інформацією місцевих рятувальних служб, у результаті інциденту постраждали 12 людей. Серед іншого, одна людина отримала важкі поранення, ще одна – серйозні.

Фото: DPA

Пожежна служба Гамбурга повідомила, що на місці події працюють близько 80 пожежників, і станом на вечір вівторка заходи з евакуації тривали.

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Усього на борту поїзда, який потрапив в аварію, перебували 269 пасажирів, їх уже вдалось ідентифікувати.

Наразі причина аварії невідома. Потяг незадовго до цього виїхав з Гамбурга і прямував до Мюнхена через Бремен.

Минулого місяця повідомлялось, як чоловік, який їхав у швидкісному поїзді в Німеччині, вчепився за зовнішню сторону вагонів і витримав швидкість до 282 км/год.