Возле Гамбурга поезд наехал на грузовик, есть раненые

На железнодорожном переезде недалеко от немецкого Гамбурга днем во вторник, 11 февраля, столкнулись поезд Deutsche Bahn и грузовик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По информации местных спасательных служб, в результате инцидента пострадали 12 человек. Среди прочего, один человек получил тяжелые ранения, еще один – серьезные.

Фото: DPA

Пожарная служба Гамбурга сообщила, что на месте происшествия работают около 80 пожарных, и по состоянию на вечер вторника мероприятия по эвакуации продолжались.

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Всего на борту поезда, который попал в аварию, находились 269 пассажиров, их уже удалось идентифицировать.

Сейчас причина аварии неизвестна. Поезд незадолго до этого выехал из Гамбурга и направлялся в Мюнхен через Бремен.

В прошлом месяце сообщалось, как мужчина, который ехал в скоростном поезде в Германии, вцепился за внешнюю сторону вагонов и выдержал скорость до 282 км/ч.