Новий глава Пентагону на першій з європейцями зустрічі говоритиме про гроші на оборону

Глава Пентагону Піт Гегсет сказав, що спонукатиме європейських союзників витрачати більше на оборону, коли вперше після призначення на посаду зустрінеться з ними цього тижня.

Про це він сказав журналістам у Штутгарті в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет відзначив, що найближчими днями на зустрічі у форматі "Рамштайн" та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі він вестиме "прямі розмови зі своїми друзями" щодо "можливостей, лідерства та розподілу тягаря".

"Європейський континент заслуговує на те, щоб бути вільним від будь-якої агресії, але ті, хто розташовані по сусідству, мають інвестувати найбільше в цю індивідуальну та колективну оборону", – наголосив Гегсет, маючи на увазі, що війна в Україні відбувається по сусідству з європейськими державами.

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Міністр нагадав, що президент Дональд Трамп хоче, аби європейські держави НАТО витрачали на оборону 5% від свого ВВП. Гегсет підкреслив, що погоджується з цією вимогою глави Білого дому.

Гегсет також підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну, підкресливши, що президент Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди.

Нагадаємо, Гегсет 12 лютого візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн". За даними ЗМІ, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.