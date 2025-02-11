Новый глава Пентагона на первой с европейцами встрече будет говорить о деньгах на оборону

Глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что будет побуждать европейских союзников тратить больше на оборону, когда впервые после назначения на должность встретится с ними на этой неделе.

Об этом он сказал журналистам в Штутгарте во вторник, сообщает "Европейская правда".

Хегсет отметил, что в ближайшие дни на встрече в формате "Рамштайн" и министров обороны стран НАТО в Брюсселе он будет вести "прямые разговоры со своими друзьями" относительно "возможностей, лидерства и распределения бремени".

"Европейский континент заслуживает того, чтобы быть свободным от любой агрессии, но те, кто расположены по соседству, должны инвестировать больше всего в эту индивидуальную и коллективную оборону", – подчеркнул Хегсет имея в виду, что война в Украине происходит по соседству с европейскими государствами.

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Министр напомнил, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы европейские государства НАТО тратили на оборону 5% от своего ВВП. Хегсет подчеркнул, что согласен с этим требованием главы Белого дома.

Хегсет также подтвердил, что США не будут отправлять войска в Украину, подчеркнув, что президент Трамп надеется на скорое заключение мирного соглашения.

Напомним, Хегсет 12 февраля примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". По данным СМИ, он не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.