Польща заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір

У Польщі заявили, що російський військовий літак Су-24МР порушив її повітряний простір над територіальними водами.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування ЗС Польщі, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався у вівторок, 11 лютого, о 14:09 над східною частиною Гданської затоки. Його причиною стала несправність навігаційної системи російського літака.

Як зазначили у польському командуванні, літак "порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд".

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"За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії", – йдеться в повідомленні.

Польські військові також додали, що перебували в контакті з російською стороною, яка підтвердила факт порушення польського повітряного простору і передала, що це сталося через відмову навігаційної системи.

Нагадаємо, у квітні 2023 року неподалік Бидгоща – міста на півночі Польщі далеко від східних кордонів – випадково знайшли уламки ракети. Припускають, що ракета Х-55 залетіла на територію країни під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року.

Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня 2024 року Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом" – ймовірно БПЛА, збивати його не стали. Уламки цього об’єкта так і не виявили. Спікер Сейму висловив припущення, що на радарах відобразилась "погодна аномалія".