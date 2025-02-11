Польша заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство

В Польше заявили, что российский военный самолет Су-24МР нарушил ее воздушное пространство над территориальными водами.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09 над восточной частью Гданьского залива. Его причиной стала неисправность навигационной системы российского самолета.

Как отметили в польском командовании, самолет "нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд".

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"За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Польские военные также добавили, что находились в контакте с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и передала, что это произошло из-за отказа навигационной системы.

Напомним, в апреле 2023 года неподалеку Быдгоща – города на севере Польши далеко от восточных границ – случайно нашли обломки ракеты. Предполагают, что ракета Х-55 залетела на территорию страны во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года.

После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа 2024 года Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом" – вероятно БПЛА, сбивать его не стали. Обломки этого объекта так и не обнаружили. Спикер Сейма высказал предположение, что на радарах отобразилась "погодная аномалия".