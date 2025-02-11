Премьер Косово пожаловался ЕС на нарушение прав албанцев в Сербии

Глава правительства частично признанного Косово Альбин Курти заявил главному дипломату Европейского Союза Каи Каллас о "продолжающихся притеснениях сербским режимом" албанцев в Сербии.

Как сообщает "Европейская правда", письмо Курти опубликовал в Facebook.

Премьер Косово заявил о многочисленных случаях нарушения прав албанцев в Прешевской долине – центре албанской общины в Сербии.

"В то время как в Косово сербская община пользуется правами и свободами, а государство интегрирует их в социальные сферы, албанцы Прешевской долины ежедневно сталкиваются с систематической дискриминацией, снятием с регистрации адресов и административными этническими чистками", – заявил он.

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Курти также добавил, что сербские власти не прилагают усилий для интеграции албанской общины, зато "пытаются ее запугать", строя военные базы неподалеку.

"Действия Сербии, направленные против албанцев долины, являются антиподом принципов демократии, прав человека и верховенства права и требуют немедленной реакции и действий со стороны Европейского Союза и международного сообщества", – подытожил он.

В Прешевской долине, расположенной на границе Сербии и частично признанного Косово, по данным переписи 2022 года проживает почти 81 тысяча человек, из них почти 58 тысяч идентифицировали себя как албанцы.

Отметим, что в сторону Косово часто звучит критика из-за ограничения прав сербского меньшинства – в частности из-за закрытия так называемых параллельных "органов власти", которые, по словам Приштины, контролирует Сербия.