ЗМІ: Трамп звільнив генерального інспектора USAID після критики замороження допомоги

Адміністрація американського президента Дональда Трампа звільнила генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вівторок, 11 лютого.

Про це повідомила газета The Hill, якій цю інформацію підтвердив проінформований співрозмовник, пише "Європейська правда".

Як зазначається, це сталося після того, як наглядове відомство опублікувало звіт з критикою заморожування іноземної допомоги.

Газета пише, що генеральний інспектор USAID Пол Мартін був звільнений близько 18:00 за місцевим часом. За словами співрозмовника, причини звільнення не були названі.

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Зазначається, що у понеділок, 10 лютого, офіс Мартіна опублікував 6-сторінковий звіт, в якому йдеться про те, як нещодавня пауза Державного департаменту щодо програм іноземної допомоги та скорочення персоналу USAID створили "ризики та виклики для захисту та розподілу гуманітарної допомоги USAID у розмірі $8,2 млрд, які були зобов'язані, але не були виплачені".

"Зокрема чинні механізми нагляду USAID, хоча і з раніше виявленими недоліками, зараз значною мірою не працюють, враховуючи ці нещодавні директиви та дії персоналу", – йдеться у звіті.

За законом, пише газета, адміністрація зобов'язана за 30 днів до звільнення генерального інспектора повідомити про це Конгрес із зазначенням причин.

Генеральні інспектори відповідають за проведення розслідувань і перевірок зловживань, шахрайства і марнотратства в урядових установах. Вони можуть працювати в кількох адміністраціях, а також оприлюднювати рекомендації та висновки своїх розслідувань.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID – яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.

А 11 лютого інформували, що в Конгресі США група законодавців-демократів готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Трампа використовувати державні кошти для ліквідації USAID.