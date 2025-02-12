СМИ: Трамп уволил генерального инспектора USAID после критики замораживания помощи

Администрация американского президента Дональда Трампа уволила генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) во вторник, 11 февраля.

Об этом сообщила газета The Hill, которой эту информацию подтвердил информированный собеседник, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло после того, как надзорное ведомство опубликовало отчет с критикой замораживания иностранной помощи.

Газета пишет, что генеральный инспектор USAID Пол Мартин был уволен около 18:00 по местному времени. По словам собеседника, причины увольнения не были названы.

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Отмечается, что в понедельник, 10 февраля, офис Мартина опубликовал 6-страничный отчет, в котором говорится о том, как недавняя пауза Государственного департамента по программам иностранной помощи и сокращение персонала USAID создали "риски и вызовы для защиты и распределения гуманитарной помощи USAID в размере $8,2 млрд, которые были обязаны, но не были выплачены".

"В частности действующие механизмы надзора USAID, хотя и с ранее выявленными недостатками, сейчас в значительной степени не работают, учитывая эти недавние директивы и действия персонала", – говорится в отчете.

По закону, пишет газета, администрация обязана за 30 дней до увольнения генерального инспектора сообщить об этом Конгрессу с указанием причин.

Генеральные инспекторы отвечают за проведение расследований и проверок злоупотреблений, мошенничества и расточительства в правительственных учреждениях. Они могут работать в нескольких администрациях, а также обнародовать рекомендации и выводы своих расследований.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.

А 11 февраля информировали, что в Конгрессе США группа законодателей-демократов готовится представить законопроект, призванный помешать администрации Трампа использовать государственные средства для ликвидации USAID.