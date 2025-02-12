У Франції ініціюють посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини

У парламенті Франції почали розгляд законопроєкту щодо посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини, проєкт внесли від блоку президента Емманюеля Макрона "Разом за Республіку".

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Національна асамблея розгляне проєкт закону щодо посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини, внесений лідером пропрезидентського блоку "Разом за Республіку" у парламенті, експрем’єром Габріелем Атталем.

Атталь описує проєкт як такий, що має "відновити авторитет правосуддя для неповнолітніх порушників і їхніх батьків" та стати відповіддю на випадки "все більш неконтрольованого насильства" з боку молодих людей.

Реклама:

Один з таких гучних випадків стався близько двох тижнів тому, коли 16-річний і 17-річний хлопці почали вимагати від 14-річного віддати їм телефон, а після відмови завдали йому тяжких поранень ножем, від яких він невдовзі помер.

Ключова зміна, яку передбачає текст – дозволити для неповнолітніх підозрюваних у скоєнні тяжкого злочину процедуру "негайної явки", що дозволяє розпочинати суд одразу ж після арешту за наявності переконливих доказів. Також йдеться про скасування неповноліття як пом’якшуючої обставини, що запровадили у 1945 році.

Атталь пропонує визнати, що "неповнолітній у 2025 році – це не той неповнолітній, що у 1945 році".

Крім того, йдеться про збільшення санкцій стосовно батьків неповнолітніх порушників закону.

У Швеції пропонують тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини у 14-річному віці через ідентичну проблему.

Уряд Фінляндії пропонує жорсткішу відповідальність за кримінальні правопорушення, якщо вони скоєні спільно з іншими особами, та за насильницькі дії з метою приниження.