Во Франции инициируют усиление ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления

В парламенте Франции начали рассмотрение законопроекта об усилении ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления, проект внесли от блока президента Макрона "Вместе за Республику".

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Национальная ассамблея рассмотрит проект закона об усилении ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления, внесенный лидером пропрезидентского блока "Вместе за Республику" в парламенте, экс-премьером Габриэлем Атталем.

Атталь описывает проект как такой, который должен "восстановить авторитет правосудия для несовершеннолетних нарушителей и их родителей" и стать ответом на случаи "все более неконтролируемого насилия" со стороны молодых людей.

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Один из таких громких случаев произошел около двух недель назад, когда 16-летний и 17-летний парни начали требовать от 14-летнего отдать им телефон, а после отказа нанесли ему тяжелые ранения ножом, от которых он вскоре умер.

Ключевое изменение, которое предусматривает текст – разрешить для несовершеннолетних подозреваемых в совершении тяжкого преступления процедуру "немедленной явки", что позволяет начинать суд сразу же после ареста при наличии убедительных доказательств. Также речь идет об отмене несовершеннолетия как смягчающего обстоятельства, которое ввели в 1945 году.

Атталь предлагает признать, что "несовершеннолетний в 2025 году – это не тот несовершеннолетний, что в 1945 году".

Кроме того, речь идет об увеличении санкций в отношении родителей несовершеннолетних нарушителей закона.

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