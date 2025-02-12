Дуда очікує від Трампа реальних кроків для завершення війни в Україні

Польський президент Анджей Дуда очікує, що найближчим часом його американський колега Дональд Трамп запропонує реалізувати рішення щодо закінчення російсько-української війни.

Про це він заявив у інтерв’ю на полях Всесвітнього саміту урядів у Дубаї, передає канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про заяву Трампа про припинення війни в Україні, польський президент підкреслив, що очікує, що найближчим часом будуть запропоновані рішення.

"Я розраховую на те, що президент Трамп, який дійсно голосно заявляє про своє бажання покласти край війні в Україні, запропонує і реалізує такі рішення, які будуть не тільки політичною та економічною перемогою, але які змусять Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів", – наголосив Дуда.

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Польський президент наголосив, що Трамп – перш за все бізнесмен, і це те, що він завжди повторює у всіх дискусіях.

"Президент Трамп має бізнес-стиль ведення політики і розмов про політику. Не всім політикам це подобається і не всі до цього звикли", – зазначив він.

За словами Дуди, "це дещо інша мова і дещо інший спосіб ведення справ".

Він нагадав, що США вже давно надають підтримку Україні.

"Саме Дональд Трамп був першим, хто допоміг Україні. Я маю на увазі бюджет Пентагону на 2020 рік – це було під час його першого президентства. Він вже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україні потрібно захищатися", – звернув увагу Дуда.

За його словами, сьогодні, в цій ситуації, важко здивуватися словам президента Дональда Трампа, який запитує: "що з цього отримає Америка? Чи Україна може щось запропонувати Америці?".

Торкаючись питання припинення війни в Україні, Дуда оцінив, що найважливішим є відновлення примату міжнародного права.

"Україна повинна повернути собі всі землі, які сьогодні окуповані Росією, які є міжнародно визнаною українською територією. Це було б ідеальним рішенням", – сказав він та підкреслив, що війна має бути зупинена і Росія не повинна перемогти.

Трамп в останні тижні неодноразово говорив, що веде переговори про завершення війни в Україні, і вони начебто йдуть "досить добре".

За непідтвердженими даними, президент США уже поговорив телефоном із Путіним. Він також висловлював готовність зустрітись із Володимиром Зеленським.

11 лютого інформували, що Зеленський вважає, що питання обміну окупованих Києвом і Москвою територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з Росією.