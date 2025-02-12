Оборонні інвестиції Канади та країн НАТО в Європі торік зросли майже на 20%

Минулого року Канада та європейські країни-члени НАТО збільшили свої оборонні інвестиції на майже 20% у порівнянні з 2023 роком.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив у середу на пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Рютте відзначив, що з часу підписання у 2014 році зобов'язань щодо інвестицій в оборону європейські члени НАТО і Канада додатково виділили на оборону понад 700 мільярдів доларів США.

За його словами, у 2024 році члени НАТО в Європі і Канада інвестували в оборону 485 мільярдів доларів США, що майже на 20% більше порівняно з 2023 роком.

Реклама:

"Дві третини членів Альянсу витрачають на оборону щонайменше 2% свого ВВП. Я очікую, що ще більше членів Альянсу досягнуть, а в багатьох випадках і перевиконають цей показник у 2025 році", – сказав Рютте.

Він наголосив, що попри значний прогрес потрібно зробити "набагато більше для того, щоб у нас було те, що нам потрібно для стримування і оборони".

Нагадаємо, на зустрічі міністрів оборони держав НАТО уперше буде присутній новий глава Пентагону Піт Гегсет. Напередодні спілкування з колегами з держав Альянсу він заявив, що спонукатиме європейських союзників витрачати більше на оборону.

Гегсет 12 лютого візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України. За даними ЗМІ, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.