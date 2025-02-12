Оборонные инвестиции Канады и стран НАТО в Европе в прошлом году выросли почти на 20%

В прошлом году Канада и европейские страны-члены НАТО увеличили свои оборонные инвестиции почти на 20% по сравнению с 2023 годом.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в среду на пресc-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран Альянса, сообщает "Европейская правда".

Рютте отметил, что со времени подписания в 2014 году обязательств по инвестициям в оборону европейские члены НАТО и Канада дополнительно выделили на оборону более 700 миллиардов долларов США.

По его словам, в 2024 году члены НАТО в Европе и Канада инвестировали в оборону 485 миллиардов долларов США, что почти на 20% больше по сравнению с 2023 годом.

Реклама:

"Две трети членов Альянса тратят на оборону не менее 2% своего ВВП. Я ожидаю, что еще больше членов Альянса достигнут, а во многих случаях и перевыполнят этот показатель в 2025 году", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что несмотря на значительный прогресс нужно сделать "гораздо больше для того, чтобы у нас было то, что нам нужно для сдерживания и обороны".

Напомним, на встрече министров обороны государств НАТО впервые будет присутствовать новый глава Пентагона Пит Хегсет. Накануне общения с коллегами из государств Альянса он заявил, что будет побуждать европейских союзников тратить больше на оборону.

Хегсет 12 февраля примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины. По данным СМИ, он не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.