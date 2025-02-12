Віцепрезидент США і ймовірний канцлер Німеччини обговорять Україну

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс зустрінеться з ймовірним наступним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки наприкінці цього тижня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це повідомили члени консервативної партії ХДС Мерца.

Очікується, що Венс і Мерц, серед іншого, обговорять мирний план для України і торговельні питання під час першої зустрічі на високому рівні між представником адміністрації президента США Дональда Трампа і німецьких консерваторів, які після парламентських виборів 23 лютого претендують на те, щоб очолити наступний уряд країни.

Мерц раніше пообіцяв взяти на себе провідну роль в об'єднанні континенту у відповідь на дії Трампа.

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Говорячи про мирний план для України, Мерц заявив під час телевізійних дебатів у неділю, що "ми повинні почекати і подивитися, що планує американський уряд".

Очікується, що торгівля буде ще одним ключовим питанням зустрічі Мерца та Венса.

На початку цього тижня Трамп запровадив нові 25-відсоткові тарифи на сталь і алюміній, що імпортуються до США, що суттєво вплине на експортно-орієнтований бізнес Німеччини і значно загострить торговельну війну між Брюсселем і Вашингтоном.

Нагадаємо, на зустрічі формату "Рамштайн" 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою.

Він також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

США вважають, що зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів для врегулювання війни в Україні.