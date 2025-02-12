Вице-президент США и вероятный канцлер Германии обсудят Украину

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс встретится с вероятным следующим канцлером Германии Фридрихом Мерцем в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в конце этой недели.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом сообщили члены консервативной партии ХДС Мерца.

Ожидается, что Вэнс и Мерц, среди прочего, обсудят мирный план для Украины и торговые вопросы во время первой встречи на высоком уровне между представителем администрации президента США Дональда Трампа и немецких консерваторов, которые после парламентских выборов 23 февраля претендуют на то, чтобы возглавить следующее правительство страны.

Мерц ранее пообещал взять на себя ведущую роль в объединении континента в ответ на действия Трампа.

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Говоря о мирном плане для Украины, Мерц заявил во время телевизионных дебатов в воскресенье, что "мы должны подождать и посмотреть, что планирует американское правительство".

Ожидается, что торговля будет еще одним ключевым вопросом встречи Мерца и Вэнса.

В начале этой недели Трамп ввел новые 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые в США, что существенно повлияет на экспортно ориентированный бизнес Германии и значительно обострит торговую войну между Брюсселем и Вашингтоном.

Напомним, на встрече формата "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

США считают, что снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет усадить Россию за стол переговоров для урегулирования войны в Украине.