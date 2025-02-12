Глава Минобороны Дании: наши взгляды на членство Украины в НАТО отличны от США

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что позиция его страны относительно членства Украины в НАТО – отличная от той, которую озвучил новый глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе.

Об этом датский министр сказал в интервью телеканалуTV 2, сообщает "Европейская правда".

Слова Поульсена прозвучали на фоне заявлений Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

"Мы решили предложить Украине членство в НАТО, но также ясно, что для этого мы все должны прийти к согласию. Поэтому в этом смысле можно сказать, что сейчас идет дискуссия о том, какое будущее ждет Украину", – отметил он.

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Глава Минобороны Дании также подчеркнул, что Дания будет продолжать поддерживать Украину.

Он также добавил, что считает "вполне понятным", что в 2025 году Европа должна будет взять на себя еще большую ответственность за помощь Украине.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет строить НАТО на своей территории, если ее не примут в Альянс.