Генсек НАТО прокоментував телефонну розмову Трампа з Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, заявив про необхідність глибокого залучення України у всі процеси.

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країни НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рютте, після розмови Трампа з Путіним і подальшого його дзвінка президенту України Володимиру Зеленському "ми побачимо, як це розвиватиметься з цього моменту, крок за кроком".

"Дуже важливо щоб Україна була тісно залучена до всього, що відбувається навколо України", – додав генсек НАТО.

"Вирішальне значення матиме те, що коли буде досягнута мирна угода, щоб Путін знав, що це кінець, що він більше ніколи не зможе спробувати захопити частину України, тож це повинно бути частиною перемовин, і, без сумніву, це також розуміють у президента Трампа", – підкреслив він.

У середу Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

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