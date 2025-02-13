Генсек НАТО прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил о необходимости глубокого вовлечения Украины во все процессы.

Об этом он сказал перед началом встречи министров обороны страны НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам Рютте, после разговора Трампа с Путиным и дальнейшего его звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому "мы увидим, как это будет развиваться с этого момента, шаг за шагом".

"Очень важно чтобы Украина была тесно вовлечена во все, что происходит вокруг Украины", – добавил генсек НАТО.

"Решающее значение будет иметь то, что когда будет достигнуто мирное соглашение, чтобы Путин знал, что это конец, что он больше никогда не сможет попытаться захватить часть Украины, поэтому это должно быть частью переговоров, и, несомненно, это также понимают у президента Трампа", – подчеркнул он.

В среду Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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