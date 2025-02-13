Шольц: в Україні не повинно бути нав'язаного миру

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що в Україні не повинно бути нав’язаного миру.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Шольц вважає, що в Україні не повинно бути нав'язаного миру, а також жодного рішення, яке б не перебачало залучення США.

"Для мене абсолютно ясно, що не повинно бути жодного рішення, яке б не передбачало залучення США. Наступне завдання – забезпечити, щоб не було нав'язаного миру", – сказав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп обговорив війну в Україні в середу, 12 лютого, в телефонних розмовах з очільником Кремля Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Водночас не зрозуміло, чи інтерв'ю з Шольцом було проведене до чи після цих дзвінків.

Зазначимо, колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що заяви республіканця щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з РФ означає, що Трамп "фактично здався Путіну".

А глава Пентагону Піт Гегсет переконаний, що зусилля нової адміністрації США щодо встановлення миру в Україні і переговори Трампа з Путіним не є "зрадою".