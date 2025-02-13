Шольц: в Украине не должно быть навязанного мира

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в Украине не должно быть навязанного мира.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Шольц считает, что в Украине не должно быть навязанного мира, а также ни одного решения, которое бы не предусматривало привлечения США.

"Для меня совершенно ясно, что не должно быть ни одного решения, которое бы не предусматривало привлечения США. Следующая задача – обеспечить, чтобы не было навязанного мира", – сказал он.

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Как известно, президент США Дональд Трамп обсудил войну в Украине в среду, 12 февраля, в телефонных разговорах с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

В то же время не понятно, интервью с Шольцем было проведено до или после этих звонков.

Отметим, бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".

А глава Пентагона Пит Хегсет убежден, что усилия новой администрации США по установлению мира в Украине и переговоры Трампа с Путиным не являются "предательством".