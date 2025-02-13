Колишній постпред України в ООН став заступником Сибіги

Колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця був призначений заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Про це повідомляє урядовий портал, інформує "Європейська правда".

Розпорядження про призначення Кислиці підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сергій Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.

Президент України Володимир Зеленський звільнив його своїм указом від 21 грудня.

Перед тим Зеленський повідомляв, що новим постпредом України в ООН стане експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник.