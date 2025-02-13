Колишній постпред України в ООН став заступником Сибіги
Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 13:27 —
Колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця був призначений заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Про це повідомляє урядовий портал, інформує "Європейська правда".
Розпорядження про призначення Кислиці підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Сергій Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.
Президент України Володимир Зеленський звільнив його своїм указом від 21 грудня.
Перед тим Зеленський повідомляв, що новим постпредом України в ООН стане експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник.
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