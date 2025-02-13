Бывший постпред Украины в ООН стал заместителем Сибиги

Бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица был назначен заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Об этом сообщает правительственный портал, информирует "Европейская правда".

Распоряжение о назначении Кислицы подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сергей Кислица с 2019 по 2024 год занимал должность постоянного представителя Украины при ООН, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Содружестве Багамских Островов и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил его своим указом от 21 декабря.

Перед тем Зеленский сообщал, что новым постпредом Украины в ООН станет экс-посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник.