Бывший постпред Украины в ООН стал заместителем Сибиги
Новости — Четверг, 13 февраля 2025, 13:27 —
Бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица был назначен заместителем министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Об этом сообщает правительственный портал, информирует "Европейская правда".
Распоряжение о назначении Кислицы подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сергей Кислица с 2019 по 2024 год занимал должность постоянного представителя Украины при ООН, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Содружестве Багамских Островов и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил его своим указом от 21 декабря.
Перед тем Зеленский сообщал, что новым постпредом Украины в ООН станет экс-посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник.
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