Парламент Франции сделал шаг к усилению ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления

Национальная ассамблея Франции в первом чтении поддержала проект, внесенный блоком Макрона, по усилению ответственности для несовершеннолетних в случае совершения серьезных преступлений.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

13 февраля проект по усилению ответственности несовершеннолетних, внесенный блоком президента Макрона "Вместе за Республику", успешно прошел первое чтение. "За" проголосовали 125 депутатов, против – 58.

Лидер парламентской фракции, экс-премьер Габриэль Атталь описывает проект как такой, который должен "восстановить авторитет правосудия для несовершеннолетних нарушителей и их родителей" и стать ответом на случаи "все более неконтролируемого насилия" со стороны молодых людей.

Среди прочего, речь идет о возможности быстро начинать суд над несовершеннолетними правонарушителями при наличии достаточных доказательств, а также более серьезные санкции в отношении родителей.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен выразил поддержку проекту, тогда как политики левых сил считают предложения чрезмерными и потакающими нарративам ультраправых.

В Швеции предлагают временно усилить ответственность за тяжкие преступления в 14-летнем возрасте из-за роста количества таких случаев.