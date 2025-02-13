Шольц отреагировал на нападение в Мюнхене, обещает депортировать подозреваемого-афганца

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования пострадавшим в результате наезда авто на участников демонстрации в Мюнхене и пообещал жесткие меры в отношении нападающего.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Олаф Шольц назвал "ужасным" наезд на участников демонстрации в Мюнхене и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Должно быть совершенно ясно, что система правосудия задействует все имеющиеся инструменты для жесткого наказания этого нападавшего... Любой, кто совершает преступления в Германии, должен не только получить серьезное наказание и сесть в тюрьму, но и должен знать, что в дальнейшем не сможет оставаться в Германии", – подчеркнул канцлер.

Он добавил, что правительство готовит новые депортационные рейсы в Афганистан для выходцев этой страны, которые находятся в немецких тюрьмах за совершенные преступления. "Так же будет и с этим нарушителем, когда суд примет решение", – заявил Шольц.

В настоящее время известно о 28 пострадавших в результате наезда авто в толпу, которая участвовала в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена утром 13 февраля.

Земельный министр внутренних дел Йоахим Германн рассказал, что подозреваемый – 24-летний искатель убежища из Афганистана, который уже был известен правоохранителям из-за краж в магазине и нарушения законодательства о наркотических веществах.

Представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.