Президент Евросовета: "мир" не должен сводиться к прекращению огня

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что переговоры о прекращении российско-украинской войны обязательно должны идти с участием самой Украины и ЕС, а потенциальная договоренность о "мире" не может сводиться к прекращению огня.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter) на фоне общих комментариев относительно разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля.

Антониу Кошта отметил, что надежный мир в Украине и европейская безопасность являются неразрывными вопросами.

"Мир не может быть просто прекращением огня. Россия должна перестать быть угрозой для Украины, Европы и международной безопасности", – заявил президент Европейского совета.

"Без (привлечения) Украины и без ЕС не будет ни заслуживающих доверия и успешных переговоров, ни устойчивого мира", – добавил Кошта.

Канцлер Германии Олаф Шольц после разговора Трампа и Путина подчеркнул, что Украине нельзя навязывать условия мира.

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс предостерег от "мира", при котором Москва будет чувствовать себя победительницей, и считает, что если Украине придется признать потерю определенных территорий – это обязательно должно сопровождаться "быстрым" путем к членству в НАТО.

Читайте также: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.