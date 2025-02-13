Влада невизнаного Придністров’я демонтує 11 блокпостів за газовою домовленістю з Кишиневом

Влада невизнаного Придністров’я пообіцяла до кінця місяця прибрати одинадцять блокпостів, які встановила на межі з підконтрольною уряду територією у 2022 році.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Придністровська делегація на засіданні Об’єднаної контрольної комісії оголосила, що найближчим часом 11 КПП – останні з 33, які невизнаний регіон встановив після "терактів" навесні-влітку 2022 року, – мають бути демонтовані.

КПП обіцяють прибрати до 27 лютого, повідомили у Telegram "ТСВ Приднестровье".

Перед цим віцепрем’єр з реінтеграції Молдови Олег Серебрян підтвердив, що Тирасполь починає демонтаж КПП, зокрема у Бендерах.

Демонтаж одинадцяти пунктів пропуску є одним з елементів домовленості, за якою Кишинів дав згоду на транзит призначеного для Придністров’я газу.

Перед цим влада невизнаного регіону відпустила двох політв'язнів у рамках "газового компромісу" з Кишиневом.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.