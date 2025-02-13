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Власти Приднестровья демонтируют 11 блокпостов по газовой договоренности с Кишиневом

Новости — Четверг, 13 февраля 2025, 17:55 — Мария Емец

Власти непризнанного Приднестровья пообещали до конца месяца убрать одиннадцать блокпостов, которые установили на границе с подконтрольной правительству территорией в 2022 году.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Приднестровская делегация на заседании Объединенной контрольной комиссии объявила, что в ближайшее время 11 КПП – последние из 33, которые непризнанный регион установил после "терактов" весной-летом 2022 года, – должны быть демонтированы.

КПП обещают убрать до 27 февраля, сообщили в Telegram "ТСВ Приднестровье".

Перед этим вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян подтвердил, что Тирасполь начинает демонтаж КПП, в частности в Бендерах.

Демонтаж одиннадцати пунктов пропуска является одним из элементов договоренности, по которой Кишинев дал согласие на транзит предназначенного для Приднестровья газа.

Перед этим власти непризнанного региона отпустили двух политзаключенных в рамках "газового компромисса" с Кишиневом.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь

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Приднестровье Молдова
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