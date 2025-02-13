Власти Приднестровья демонтируют 11 блокпостов по газовой договоренности с Кишиневом
Власти непризнанного Приднестровья пообещали до конца месяца убрать одиннадцать блокпостов, которые установили на границе с подконтрольной правительству территорией в 2022 году.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Приднестровская делегация на заседании Объединенной контрольной комиссии объявила, что в ближайшее время 11 КПП – последние из 33, которые непризнанный регион установил после "терактов" весной-летом 2022 года, – должны быть демонтированы.
КПП обещают убрать до 27 февраля, сообщили в Telegram "ТСВ Приднестровье".
Перед этим вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян подтвердил, что Тирасполь начинает демонтаж КПП, в частности в Бендерах.
Демонтаж одиннадцати пунктов пропуска является одним из элементов договоренности, по которой Кишинев дал согласие на транзит предназначенного для Приднестровья газа.
Перед этим власти непризнанного региона отпустили двух политзаключенных в рамках "газового компромисса" с Кишиневом.
Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь