У Придністров’ї відпустили ще одного політв’язня у рамках "газового компромісу" з Кишиневом

Молдовські правозахисники повідомили про звільнення у невизнаному Придністров’ї ще однієї особи, затриманої за надуманими звинуваченнями, у рамках останніх домовленостей між Кишиневом і Тирасполем.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

У правозахисній громадській асоціації Promo-LEX повідомили Europa Liberă, що другим звільненим став Станіслав Мензазар, який перебував за гратами з 2020 року. Про це стало відомо невдовзі після того, як відпустили першого політв’язня.

Мензазара разом із ще трьома чоловіками у 2020 році викрали "спецслужби" невизнаного регіону. Двох із них одразу ж відпустили, а Мензазара звинуватили у нібито шпигунстві. Затриманого одночасно з ним Андріана Гліжина відпустили у 2023 році.

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Звільнення п’яти політв’язнів було однією з умов, за якою Кишинів погодився на "угорське" постачання газу невизнаному регіону.

У Бюро реінтеграції підтвердили інформацію про перші звільнення та зазначили, що додали у початковий список імена ще трьох осіб, повідомляє Newsmaker.

Нагадаємо, 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, а лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.

Для постачання газу Придністров’ю угорською компанією потрібно буде використовувати частково і ГТС України.

Водночас Кишинів продовжує наполягати на тому, щоб Тирасполь прийняв допомогу від ЄС.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь