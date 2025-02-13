СМИ: вице-президент США отказался от встречи с Шольцом на Мюнхенской конференции
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует в пятницу, 14 февраля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил Politico, что встречи Венса и Шольца на полях "Мюнхена" не планируется.
Он, однако, подчеркнул, что политики уже провели переговоры во время саммита по искусственному интеллекту в Париже в начале недели.
Бывший чиновник США, который также говорил с Politico на условиях анонимности, утверждает, что Вэнс и не планировал встречаться с Шольцом в Мюнхене, потому что запланировал их еще в начале февраля.
"Нам не нужно с ним (Шольцом. – Ред.) встречаться, он недолго будет канцлером", – так собеседник издания охарактеризовал подход команды Вэнса.
Вице-президент США, однако, во время визита в Германию встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также вероятным следующим канцлером Фридрихом Мерцом.
Известно также, что Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.