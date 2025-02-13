Шольц: мы никогда не примем продиктованного мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным накануне, подчеркнул, что ни Украина, ни Европа не поддержат "продиктованный мир".

Об этом он заявил в обращении в четверг, 13 февраля, сообщает "Европейская правда".

Шольц заявил, что согласен со стремлением Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине.

"Но в то же время совершенно понятно, что победа России или крах Украины не приведет к миру, а наоборот. Это поставило бы под угрозу мир и стабильность в Европе, даже далеко за пределами Украины", – подчеркнул немецкий канцлер.

"Именно поэтому мы должны работать с нашими партнерами, чтобы уверенно и преданно представлять наши интересы на предстоящих переговорах. Потому что они касаются нас непосредственно", – добавил он.

По словам Шольца, любой мир в Украине "должен продолжаться в долгосрочной перспективе" и обеспечить суверенитет Украины.

"Именно поэтому мы никогда не поддержим мир, который будет продиктован. Мы также не согласимся с любым решением, которое приведет к разъединению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек: Путин", – подытожил канцлер.

Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

А президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

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