У МЗС Німеччини застерегли від миру "через голови українців та європейців"

Очільниця Міністерства закордонних справ Анналена Бербок заявила, що в Україні не повинно бути миру "через голови українців і європейців".

Про це вона сказала у п'ятницю, 14 лютого, на початку Мюнхенської конференції з питань безпеки, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бербок заявила, що "фіктивний мир через голови українців та європейців нічого не дасть".

"Фіктивний мир не принесе довготривалої безпеки ні людям в Україні, ні нам в Європі, ні Сполученим Штатам", – впевнена вона.

Бербок закликала до інтенсивних переговорів з американськими та міжнародними партнерами на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Мир прийде лише завдяки силі. Це вимагає жорстких і довгострокових гарантій безпеки для України, сильного НАТО і прогресу в переговорах про вступ України до Європейського Союзу", – підсумувала очільниця німецького МЗС.

Цей коментар з'явився після того, як президент США Дональд Трамп налякав американських союзників тим, що зателефонував очільнику Кремля Владіміру Путіну та оголосив, що вони "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

13 лютого Трамп заявив, що у межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що майбутні переговори з представниками нової адміністрації США на Мюнхенській безпековій конференції будуть вирішальними для трансатлантичної співпраці та безпеки Європи.

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