В МИД Германии предостерегли от мира "через головы украинцев и европейцев"

Глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что в Украине не должно быть мира "через головы украинцев и европейцев".

Об этом она заявила в пятницу, 14 февраля, в начале Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Бербок заявила, что "фиктивный мир через головы украинцев и европейцев ничего не даст".

"Фиктивный мир не принесет долговременной безопасности ни людям в Украине, ни нам в Европе, ни Соединенным Штатам", – уверена она.

Бербок призвала к интенсивным переговорам с американскими и международными партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мир придет только благодаря силе. Это требует жестких и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, сильного НАТО и прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз", – подытожила глава немецкого МИД.

Этот комментарий появился после того, как президент США Дональд Трамп напугал американских союзников тем, что позвонил главе Кремля Владимиру Путину и объявил, что они "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

13 февраля Трамп заявил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что предстоящие переговоры с представителями новой администрации США на Мюнхенской конференции по безопасности будут решающими для трансатлантического сотрудничества и безопасности Европы.

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