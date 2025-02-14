Естонія готова діяти проти суден, що загрожують інфраструктурі Балтійського моря

Військово-морські сили Естонії готові діяти проти суден, які становлять небезпеку для інфраструктури Балтійського моря, навіть якщо вони перебувають у міжнародних водах.

Про це заявив естонський посадовець, який патрулює жвавий судноплавний шлях у Фінській затоці, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, регіон Балтійського моря перебуває в стані бойової готовності, і Альянс НАТО посилив свою присутність після низки перебоїв з електропостачанням, телекомунікаціями і газопроводами, що сталися після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Хоча деякі з підводних проривів були визнані випадковими, інші все ще розслідуються, хоча жодного підозрюваного поки що не притягнуто до відповідальності.

"Якщо є загроза, що вони збираються порушити критичну інфраструктуру, то ми змушені втрутитися", – сказав заступник командувача ВМС Естонії Йохан-Еліас Сельямаа, додавши, що це може статися "навіть у міжнародних водах".

Він відмовився обговорювати оперативні деталі.

Раніше стало відомо, що Данія посилить перевірки суден, що перевозять російську нафту, з метою захисту навколишнього середовища та безпеки на морі.

Наприкінці 2024 року Британія почала перевіряти судна, що проходять через Ла-Манш, на наявність страхування на тлі занепокоєння інцидентами з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі.

А на початку лютого Politico із посиланням на співрозмовників повідомило, що європейські країни міркують над юридичним механізмом, який би уможливив посилені перевірки та конфіскацію танкерів, що перевозять російську нафту через Балтійське море та є постійною загрозою екологічного лиха і "випадкового" пошкодження підводної інфраструктури.