Розвідка Британії розповіла про очікування щодо дронових атак Росії у 2025 році

У розвідці Великої Британії очікують, що впродовж 2025 року щомісячна кількість пусків російських безпілотників по території України залишатиметься на рівні 2 тисячі дронів.

Про це йдеться у аналізі розвідки від 14 лютого, пише "Європейська правда".

Як інформують розвідники, впродовж січня 2025 року Росія запустила приблизно 2400 безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки на територію України, що перевищило загальну кількість, яку нарахували в грудні 2024 року – 1700 одиниць.

Російські удари в першу чергу націлені на енергетичну інфраструктуру, а також на військові об'єкти.

Британські військові акцентували, що цілком ймовірно, що щомісячна кількість пусків російських дронів на рівні щонайменше 2 тисячі залишатиметься стандартним очікуваним показником у 2025 році.

Розвідники звернули увагу на те, що 26 січня 2025 року і 6 лютого 2025 року Україна здійснила атаки на відомі російські операційні майданчики запуску безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки. На обох майданчиках було зафіксовано пошкодження.

"Ці атаки знову підкреслюють нездатність Росії захистити військові об'єкти від атак українських БпЛА", – додали у розвідці Британії.

На території Румунії 13 лютого виявили фрагменти безпілотників, які Росія використовувала для атак на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

Також під час масованої атаки Росії на українські регіони кілька дронів також залетіли на територію Молдови.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла РФ, щоб висловити протест та оголосило про закриття Російського культурного центру.

У ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.