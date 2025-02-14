Разведка Британии рассказала об ожиданиях от дроновых атак России в 2025 году

В разведке Великобритании ожидают, что в течение 2025 года ежемесячное количество пусков российских беспилотников по территории Украины будет оставаться на уровне 2 тысяч дронов.

Об этом говорится в анализе разведки от 14 февраля, пишет "Европейская правда".

Как информируют разведчики, в течение января 2025 года Россия запустила примерно 2400 беспилотных авиационных комплексов односторонней атаки на территорию Украины, что превысило общее количество, которое насчитали в декабре 2024 года – 1700 единиц.

Российские удары в первую очередь нацелены на энергетическую инфраструктуру, а также на военные объекты.

Британские военные акцентировали: вполне вероятно, что ежемесячное количество пусков российских дронов на уровне не менее 2 тысяч будет оставаться стандартным ожидаемым показателем в 2025 году.

Разведчики обратили внимание на то, что 26 января 2025 года и 6 февраля 2025 года Украина осуществила атаки на известные российские операционные площадки запуска беспилотных авиационных комплексов односторонней атаки. На обеих площадках были зафиксированы повреждения.

"Эти атаки вновь подчеркивают неспособность России защитить военные объекты от атак украинских БпЛА", – добавили в разведке Британии.

На территории Румынии 13 февраля обнаружили фрагменты беспилотников, которые Россия использовала для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Также во время массированной атаки России на украинские регионы несколько дронов также залетели на территорию Молдовы.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест и объявило о закрытии Российского культурного центра.

В ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.