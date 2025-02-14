У Трампа заявили, що Путін не може відмовитись говорити з Зеленським

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголошує на необхідності прямих переговорів між лідерами Росії та України.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Tagesthemen телеканалу ARD перед початком Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Келлог відкинув закиди, нібито президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з Владіміром Путіним.

"Ми розуміємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", – наголосив спецпредставник Трампа.

Він окремо підкреслив, що господар Кремля Путін повинен поговорити з президентом України.

"Ми повинні сказати Путіну: ви не можете сказати, що не хочете з ним розмовляти. Він говорив, що Зеленський не є легітимним президентом, я не буду з ним говорити. Але так це не працює. Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", – сказав Келлог.

Росія поширює наратив про те, що Зеленський перебуває на посаді незаконно. Зеленський є президентом України з 2019 року і термін його повноважень офіційно закінчився в травні 2024 року, але він залишається на посаді, оскільки за законом в Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану.

Нагадаємо, 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки запланована зустріч президент Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Вона мала відбутися в першій половині дня, однак зустріч перенесли.

Причина полягає в тому, що США потрібен час, аби попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.