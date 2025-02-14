У Трампа заявили, что Путин не может отказаться говорить с Зеленским

Специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркивает необходимость прямых переговоров между лидерами России и Украины.

Об этом он сказал в интервью программе Tagesthemen телеканала ARD перед началом Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает "Европейская правда".

Келлог отверг упреки, якобы президент США Дональд Трамп хочет вести переговоры только с Владимиром Путиным.

"Мы понимаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", – отметил спецпредставитель Трампа.

Он отдельно подчеркнул, что хозяин Кремля Путин должен поговорить с президентом Украины.

"Мы должны сказать Путину: вы не можете сказать, что не хотите с ним разговаривать. Он говорил, что Зеленский не является легитимным президентом, я не буду с ним говорить. Но так это не работает. Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то уступить", – сказал Келлог.

Россия распространяет нарратив о том, что Зеленский находится в должности незаконно. Зеленский является президентом Украины с 2019 года и срок его полномочий официально закончился в мае 2024 года, но он остается на посту, поскольку по закону в Украине невозможно провести выборы во время военного положения.

Напомним, 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности запланирована встреча президент Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Она должна была состояться в первой половине дня, однако встречу перенесли.

Причина заключается в том, что США нужно время, чтобы поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.