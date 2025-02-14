Зеленский рассказал премьеру Британии о своем разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором, в частности, рассказал о последних контактах с американской стороной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Зеленский отметил, что провел "хороший разговор" со Стармером и благодарил его за поддержку и лидерскую роль Великобритании.

I had a good conversation with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I thanked him for all the UK’s support and emphasized that we deeply value Britain’s leadership.



I informed Prime Minister Starmer about my discussion with President Trump and contacts with the American side. The… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

"Проинформировал премьер-министра Стармера о моем разговоре с президентом Трампом и контактах с американской стороной. Украинская и американская команды должны работать вместе с европейцами и всеми нашими партнерами в мире для достижения конкретных результатов", – отметил Зеленский.

По его словам, речь шла также о плане действий на ближайшее будущее "для формирования общей стратегии безопасности, экономического сотрудничества и политического партнерства".

Напомним, последнее заседание формата "Рамштайн" 12 февраля впервые проходило под председательством Великобритании, а не США.

12 февраля Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (около 186 млн долларов).

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в этом году Великобритания выделит на военную помощь Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов.

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