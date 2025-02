Зеленский рассказал премьеру Британии о своем разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором, в частности, рассказал о последних контактах с американской стороной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Зеленский отметил, что провел "хороший разговор" со Стармером и благодарил его за поддержку и лидерскую роль Великобритании.

I had a good conversation with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I thanked him for all the UK’s support and emphasized that we deeply value Britain’s leadership.



I informed Prime Minister Starmer about my discussion with President Trump and contacts with the American side. The…