Зеленский рассказал, как Европа объединяется вокруг Украины из-за Трампа

Новая реальность, созданная сменой власти в США, заставляет Европу осознавать угрозы безопасности и сближаться с Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский отметил, что сейчас высока опасность элемента плана Путина по разделению американских и европейских союзников в вопросах безопасности.

"Это желание Путина, чтобы Америка вышла (прекратила военное присутствие в Европе). Это опасно для Украины, для Европы, и для Америки. В выигрыше будет только Путин", – пояснил он.

Зеленский пояснил, что сейчас ежедневно проводит значительное количество непубличных консультаций с европейскими партнерами и видит изменение их позиции.

"Все возбуждены. Есть очень большое волнение у европейцев. Все боятся, что они могут остаться без Америки... Европа понимает, что она очень близко, и до них Россия дотянется. Просто без Америки (это произойдет) быстрее. С Америкой – наоборот. Все может быть наоборот", – рассказал он.

Одним из последствий этого, по его словам, является приближение позиций европейских государств и Украины.

"То, что мы видим – что в любом случае Европа будет увеличивать объединение вокруг Украины, потому что это будет их защита. Потому что они понимают, по крайней мере начинают понимать, что следующие – они. И поэтому надо этого не допустить", – поделился наблюдениями президент.

Ранее Зеленский заявлял в Мюнхене, что из-за позиции США Украина может изменить позицию по НАТО, но есть незыблемая красная линия.

Он также сообщил, что Россия может готовить нападение на НАТО уже в 2026 году.

Сейчас в Мюнхене продолжаются консультации о повестке дня по безопасности.

Также Молдова хочет, чтобы выход войск РФ из Приднестровья был частью переговоров по Украине.