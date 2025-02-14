Пісторіус: наполягання Трампа на неможливості членства України в НАТО – незграбні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наполягання президента США Дональда Трампа на неможливості вступу України до НАТО було "незграбним" і "помилковим".

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції, його цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника оборонного відомства Німеччини, він вважає "прикрим" той факт, що у намаганнях домовитись з кремлівським правителем Владіміром Путіним адміністрація США "невиправдано прибрала зі столу переговорів два важливих пункти".

"На мою думку, було б набагато краще говорити за столом переговорів лише про можливе членство України в НАТО та можливі територіальні зміни", – додав він.

Пісторіус також заявив, що європейські союзники не повинні бути відсторонені від участі в мирних переговорах.

"Без участі Європи в переговорах... важко уявити, що європейці повинні потім забезпечувати цей мир, не беручи участі в переговорах зі встановлення миру разом", – сказав він.

Зазначимо, нещодавня заява глави Пентагону Піта Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі.

Глава Пентагону оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Згодом Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

Водночас після цього один з високопосадовців нової адміністрації США заявив, що Штати все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому, що суперечить заявам Дональда Трампа і нового глави Пентагону.

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