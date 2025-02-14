Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что настаивание президента США Дональда Трампа на невозможности вступления Украины в НАТО было "неуклюжим" и "ошибочным".

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам главы оборонного ведомства Германии, он считает "досадным" тот факт, что в попытках договориться с кремлевским правителем Владимиром Путиным администрация США "неоправданно убрала со стола переговоров два важных пункта".

"По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить за столом переговоров только о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях", – добавил он.

Писториус также заявил, что европейские союзники не должны быть отстранены от участия в мирных переговорах.

"Без участия Европы в переговорах... трудно представить, что европейцы должны потом обеспечивать этот мир, не участвуя в переговорах по установлению мира вместе", – сказал он.

Отметим, недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета на "Рамштайн" вызвало шок и беспокойство в Европе.

Глава Пентагона объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Впоследствии Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

В то же время после этого один из высокопоставленных чиновников новой администрации США заявил, что Штаты все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем, что противоречит заявлениям Дональда Трампа и нового главы Пентагона.

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