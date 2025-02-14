Ішингер закликав європейські країни об’єднатися з Україною щодо мирних переговорів

Очільник фонду Мюнхенської безпекової конференції (МБК), посол Вольфганг Ішингер вважає, що нова політика США щодо України створює як можливості, так і виклики, які європейським лідерам необхідно подолати.

Про це він заявив на відкритті у рамках МБК виставки "Твоя країна понад усе – перемагай з нами".

Вольфганг Ішингер наголосив, що найближчі дні, коли проводиться конференція, мають особливе значення для формування нового світового порядку, однак є і серйозні виклики. "У нас сьогодні є добрі новини, і не дуже добрі", – додав він.

За його словами, доброю новиною є поява обґрунтованої надії, що "серйозні зусилля можуть бути докладені для того, щоби війна закінчилася", посилаючись на анонсовані США переговори, у тому числі з російською стороною. "А не дуже добрі новини – те, що багато хто, включаючи багато моїх українських друзів і друзів з ЄС, не впевнені, що наша позиція буде реально врахована в цьому процесі", – додав він.

Німецький дипломат заявив, що єдиним виходом є подолання цієї проблеми – у часи викликів з боку США Європа має підтримати українську точку зору. "Нам треба створити об’єднану позицію України і Заходу щодо цих переговорів", – наголосив Ішингер.

Як повідомлялося, у Мюнхені віцепрезидент США завив, що Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою.

Виставка "Твоя країна понад усе – перемагай з нами" організована Фондом Пінчука для учасників Мюнхенської безпекової конференції і закритому периметрі МБК для впливу на західних політиків; її відкриття відбулося за участі членів уряду Німеччини та Естонії.