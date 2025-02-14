Ишингер призвал европейские страны объединиться с Украиной по мирным переговорам

Глава фонда Мюнхенской конференции по безопасности (МБК), посол Вольфганг Ишингер считает, что новая политика США в отношении Украины создает как возможности, так и вызовы, которые европейским лидерам необходимо преодолеть.

Об этом он заявил на открытии в рамках МБК выставки "Твоя страна превыше всего – побеждай с нами".

Вольфганг Ишингер подчеркнул, что ближайшие дни, когда проводится конференция, имеют особое значение для формирования нового мирового порядка, однако есть и серьезные вызовы. "У нас сегодня есть хорошие новости, и не очень хорошие", – добавил он.

По его словам, хорошей новостью является появление обоснованной надежды, что "серьезные усилия могут быть приложены для того, чтобы война закончилась", ссылаясь на анонсированные США переговоры, в том числе с российской стороной. "А не очень хорошие новости – то, что многие, включая многих моих украинских друзей и друзей из ЕС, не уверены, что наша позиция будет реально учтена в этом процессе", – добавил он.

Немецкий дипломат заявил, что единственным выходом является преодоление этой проблемы – во времена вызовов со стороны США Европа должна поддержать украинскую точку зрения. "Нам надо создать объединенную позицию Украины и Запада относительно этих переговоров", – подчеркнул Ишингер.

Как сообщалось, в Мюнхене вице-президент США завил, что Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой.

Выставка "Твоя страна превыше всего – побеждай с нами" организована Фондом Пинчука для участников Мюнхенской конференции по безопасности и закрытом периметре МБК для влияния на западных политиков; ее открытие состоялось при участии членов правительства Германии и Эстонии.