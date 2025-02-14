Хорватские правоохранители арестовали 10 человек, подозреваемых в незаконной утилизации не менее 35 тысяч тонн опасных отходов из местных источников и других стран Европейского Союза.

Об этом сообщило Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Хорватии (USKOK), пишет "Европейская правда".

По информации USKOK, десяти подозреваемым и четырем компаниям инкриминируют "серьезные уголовные преступления против окружающей среды, подделку документов, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, все в рамках преступной группировки".

Подозреваемых арестовали в Загребе и других хорватских городах накануне, 13 февраля.

Представитель хорватской полиции Ивица Кропек заявил, что арестованные, по данным следствия незаконно утилизировали более 35 тысяч тонн отходов на нескольких свалках в Хорватии в течение 2022-2024 годов.

Утверждается, что подозреваемые импортировали пластиковые отходы из других стран ЕС и вывозили медицинские отходы из Хорватии. Позже их закапывали в землю или выбрасывали.

А европейское правоохранительное агентство Европол отдельно заявило, что по этому же делу по всей Европе были арестованы "13 человек, подозреваемых в причастности к сети экологических преступлений".

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека осудил Италию за неспособность справиться с утилизацией токсичных отходов, которые сбрасывают мафиозные группировки в ее южном регионе Кампания.