В Німеччині поки не збираються депортувати мігрантів до Афганістану

Німецький уряд не планує найближчим часом депортувати до Афганістану іммігрантів, які вчинили злочини в Німеччині.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив у п'ятницю, що, хоча посадовці інтенсивно працюють над тим, щоб розчистити шлях для подальших депортацій до Афганістану, коли можуть здійснюватись такі рейси, залишається незрозумілим.

Наприкінці серпня 2024 року з Німеччини до Афганістану вилетів депортаційний рейс – уперше після захоплення влади талібами.

На борту перебували 28 громадян Афганістану, яких було засуджено за кримінальні злочини в Німеччині та щодо яких ухвалили рішення про депортацію.

У четвер у Мюнхені 24-річний громадянин Афганістану, який прибув до Німеччини як прохач притулку 2016 року, навмисно протаранив на своєму автомобілі демонстрантів, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.

Після подій в Мюнхені міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер наголосила, що депортацію до Афганістану буде продовжено, але зазначила, що її важко здійснити, оскільки для цього необхідна пряма або непряма співпраця з режимом талібів.

Своєю чергою канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд готує нові депортаційні рейси до Афганістану для вихідців цієї країни, які перебувають у німецьких в’язницях за скоєні злочини.