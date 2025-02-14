В Германии пока не собираются депортировать мигрантов в Афганистан

Немецкое правительство не планирует в ближайшее время депортировать в Афганистан иммигрантов, совершивших преступления в Германии.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил в пятницу, что, хотя чиновники интенсивно работают над тем, чтобы расчистить путь для дальнейших депортаций в Афганистан, когда могут осуществляться такие рейсы, остается непонятным.

В конце августа 2024 года из Германии в Афганистан вылетел депортационный рейс – впервые после захвата власти талибами.

На борту находились 28 граждан Афганистана, которые были осуждены за уголовные преступления в Германии и в отношении которых было принято решение о депортации.

В четверг в Мюнхене 24-летний гражданин Афганистана, который прибыл в Германию как проситель убежища в 2016 году, намеренно протаранил на своем автомобиле демонстрантов, в результате чего пострадали более 30 человек.

После событий в Мюнхене министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула, что депортация в Афганистан будет продолжена, но отметила, что ее трудно осуществить, поскольку для этого необходимо прямое или косвенное сотрудничество с режимом талибов.

В свою очередь канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство готовит новые депортационные рейсы в Афганистан для выходцев этой страны, находящихся в немецких тюрьмах за совершенные преступления.