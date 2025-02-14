Наезд авто на толпу в Мюнхене: за расследование взялась Федеральная прокуратура

Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование наезда автомобиля на толпу в Мюнхене, в результате которого пострадали 36 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Такое решение было принято в связи с тем, что дело имеет особую важность.

"Есть подозрения, что преступление было совершено на религиозной почве, и его следует рассматривать как посягательство на свободный демократический порядок. Поэтому оно может поставить под угрозу внутреннюю безопасность Федеративной Республики Германия", – объявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что подозреваемый гражданин Афганистана признался, что намеренно въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене.

На тел этого преступления канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство готовит новые депортационные рейсы в Афганистан для выходцев этой страны, которые находятся в немецких тюрьмах.